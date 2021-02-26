Экс-начальница «Почты России» в Приморье похитила более 3 млн 

Хищения были выявлены в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Там, по версии следствия, сегодня уже бывшая начальница отделения почтовой связи с 2017 года планомерно обогащалась за счёт «Почты России». Правоохранители пресекли преступление в июле 2020 года, однако за три года женщина успела нанести компании ущерб в особо крупном размере.

Следователи завершают расследование уголовного дела о хищении имущества с использованием служебного положения. Если впоследствии суд признает вину экс-руководителя почтового отделения, то ей грозит наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.