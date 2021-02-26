Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Экс-начальница «Почты России» в Приморье похитила более 3 млн 

Павел Тиунов 1 час назад
Экс-начальница «Почты России» в Приморье похитила более 3 млн
Фото: ТАСС
В Хабаровском крае руководитель почтового отделения за три года похитила более 3 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Теперь ей грозит тюремный срок.
Хищения были выявлены в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Там, по версии следствия, сегодня уже бывшая начальница отделения почтовой связи с 2017 года планомерно обогащалась за счёт «Почты России». Правоохранители пресекли преступление в июле 2020 года, однако за три года женщина успела нанести компании ущерб в особо крупном размере.
Следователи завершают расследование уголовного дела о хищении имущества с использованием служебного положения. Если впоследствии суд признает вину экс-руководителя почтового отделения, то ей грозит наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-губернатор Хабаровского края и бывший вице-президент и советник компании «Роснефть» Виктор Ишаев был признан виновным в растрате. Его задержали в марте 2020 года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвинили в хищении 7,5 миллиона рублей у «Роснефти». Виктор Ишаев был главой администрации Хабаровского края в 1991-2001 годах, губернатором края в 2001-2009 годах, полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 годах, министром по развитию Дальнего Востока в 2012-2013 годах, вице-президентом «Роснефти» в 2013-2018 годах.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии
Происшествия , Виктор Ишаев , Почта России , Роснефть , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
00:29
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
Армия
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
01:59
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
Происшествия
Медведчук высказался о Зеленском в видео-интервью
02:36
Медведчук высказался о Зеленском в видео-интервью
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение