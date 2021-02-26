Москвича задержали за незаконное хранение пистолетов

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали 35-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Отмечается, что предметы, похожие на оружие и патроны, были обнаружены во время осмотра жилища и автомобиля подозреваемого. «Согласно исследованию, изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием — револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального револьвера марки МР-313, а также девятью патронами, снаряженными самодельным способом, с использованием гильз патронов калибра 9 мм Р. А. и самодельно изготовленных пуль, короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом из списанного охолощенного пистолета марки Р 411 в количестве двух штук», — пояснили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, все оружие пригодно для стрельбы. В отношении москвича возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фигурант находится под подпиской о невыезде.