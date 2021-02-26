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Москвича задержали за незаконное хранение трех пистолетов и патронов 

Агентство «Москва» и ещё 5 1 час назад
Москвича задержали за незаконное хранение пистолетов
Фото: РИА НОВОСТИ
Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали 35-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
Отмечается, что предметы, похожие на оружие и патроны, были обнаружены во время осмотра жилища и автомобиля подозреваемого. «Согласно исследованию, изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием — револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального револьвера марки МР-313, а также девятью патронами, снаряженными самодельным способом, с использованием гильз патронов калибра 9 мм Р. А. и самодельно изготовленных пуль, короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом из списанного охолощенного пистолета марки Р 411 в количестве двух штук», — пояснили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, все оружие пригодно для стрельбы. В отношении москвича возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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Происшествия , ФСБ , МВД , АГН "Москва" , Брянская Область
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