Доктор Евгений Блюм задержан в Испании по делу о мошенничестве 

Владелец клиник по реабилитации после тяжелых травм, доктор Евгений Блюм задержан в Испании по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Рамблер» писал, что летом 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Он обвиняется в хищении более 29 миллионов рублей. Деньги были получены за лечение фристайлистки Марии Комисаровой, которая получила травму позвоночника и больше не может ходить. Блюм пообещал поставить ее на ноги, но лечение не дало результатов.

В СК напомнили, что Блюму, который находится на территории Испании, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он был объявлен в розыск.

«По сообщению НЦБ Интерпола МВД России Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства», — пояснили сегодня в ведомстве.