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Доктор Евгений Блюм задержан в Испании по делу о мошенничестве 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Доктор Евгений Блюм задержан в Испании по делу о мошенничестве
Фото: Youtube
Владелец клиник по реабилитации после тяжелых травм, доктор Евгений Блюм задержан в Испании по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Рамблер» писал, что летом 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Он обвиняется в хищении более 29 миллионов рублей. Деньги были получены за лечение фристайлистки Марии Комисаровой, которая получила травму позвоночника и больше не может ходить. Блюм пообещал поставить ее на ноги, но лечение не дало результатов.
В СК напомнили, что Блюму, который находится на территории Испании, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он был объявлен в розыск.

«По сообщению НЦБ Интерпола МВД России Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства», — пояснили сегодня в ведомстве.

Следком уточнил, что в Генеральную прокуратуру России уже «предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого».
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Интерпол
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