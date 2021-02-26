Музыканта «Машины времени» избили в центре Москвы 

Неизвестные люди избили музыканта Александра Дитковского. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительной информации, на парковке в центре Москвы пятеро неизвестных окружили автомобиль Дитковского, сделали попытку отобрать у музыканта деньги, после чего избили его и скрылись.

Артист был госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением. Вскоре Дитковский будет прооперирован, после чего проведет в больнице несколько дней. Его представители обратились с заявлением в полицию. В настоящее время ее сотрудники разыскивают нападавших.

Валерий Сюткин и Валерий Меладзе. 52-летний Дитковский, как сообщал «Рамблер», — трубач, участник групп «Квартал» и «Машина времени». Также он сотрудничал с такими коллективами, как Би-2, «Сплин» и «Несчастный случай», и такими музыкантами, как Земфира, Николай Басков