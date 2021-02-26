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Музыканта «Машины времени» избили в центре Москвы 

Артём Кульша 34 минуты назад
Музыканта «Машины времени» избили в центре Москвы
Фото: globallookpress.com
Неизвестные люди избили музыканта Александра Дитковского. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно предварительной информации, на парковке в центре Москвы пятеро неизвестных окружили автомобиль Дитковского, сделали попытку отобрать у музыканта деньги, после чего избили его и скрылись.
Артист был госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением. Вскоре Дитковский будет прооперирован, после чего проведет в больнице несколько дней. Его представители обратились с заявлением в полицию. В настоящее время ее сотрудники разыскивают нападавших.
52-летний Дитковский, как сообщал «Рамблер», — трубач, участник групп «Квартал» и «Машина времени». Также он сотрудничал с такими коллективами, как Би-2, «Сплин» и «Несчастный случай», и такими музыкантами, как Земфира, Николай Басков, Валерий Сюткин и Валерий Меладзе.
Вчера стало известно, что бизнес-коуч Наталья Грэйс избила администратора певицы Светланы Сургановой Наталью Самсонову. Это произошло 11 февраля в доме артистки в Ленинградской области после встречи, на которой обсуждались съемки новых клипов группы «Сурганова и оркестр».
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Происшествия , Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Николай Басков , Валерий Сюткин , Наталья Самсонова
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