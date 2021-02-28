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В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов с углем 

ТАСС и ещё 3 15 минут назад
В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов с углем
Фото: ТАСС
Сход 10 грузовых вагонов с углем произошел на железной дороге в Амурской области, в результате задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Сковородинского района на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги произошел сход 10 вагонов грузового состава, груженных углем. Семь из них с опрокидыванием. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. В настоящее время происходит задержка в движении четырех пассажирских поездов дальнего следования", — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На станциях организована работа оперативных групп ГУ МЧС России по Амурской области.
Проводится информирование населения об изменении графика движения поездов. "Организовано жизнеобеспечение пассажиров задержанных поездов", — добавили в МЧС.
К ликвидации последствий аварии привлечены более 60 человек, задействовано свыше 20 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Клин , Конаково , Москва , Московская область , Тверская Область , Тверь
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