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Россияне не могут вернуться из Турции из-за поломки самолёта 

News.ru и ещё 2 36 минут назад
Россияне застряли в Анталье из-за неисправности самолета
Фото: РИА Новости
Группа российский туристов из 14 человек застряли в турецкой Анталье из-за неисправности самолёта. В местном аэропорту они находятся уже более 10 часов.
Неисправность в самолёте обнаружилась прямо перед взлётом — в салоне появился запах гари. Пассажиров высадили, большая их часть сумели вылететь в Екатеринбург другим рейсом.
Те, кому мест не хватило, остались в аэропорту. Представители авиакомпании Royal Flight, которой принадлежит сломавшийся самолёт, сначала обещали россиянам разместить их в отеле и отправить в Россию другим бортом, а затем перестали отвечать на звонки, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Более 400 россиян заразились коронавирусом в 2020 году на курортах Турции
Ранее NEWS.ru писал, что россияне, отправившиеся на Бали через столицу Индонезии, застряли в Джакарте из-за карантина, введённого в связи с коронавирусом. По словам туристов, их поселили в малопригодном для проживания отеле, который был окружён военными. Позднее россиян переселили в более комфортные условия, но обязали провести пять дней в изоляции, из-за чего они пропустили свой рейс на Бали.
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Происшествия , РЕН ТВ , Анталья , Екатеринбург , Свердловская Область , Турция
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