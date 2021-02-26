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ОМОН и Росгвардия ворвались в монастырь опального схиигумена Сергия 

Lenta.ru 26 минут назад
ОМОН ворвался в монастырь опального схиигумена Сергия
Фото: Кадр: URA.RU
ОМОН и Росгвардия ворвались на территорию Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает портал URA.RU.
Адвокат Павел Бабиков, защищающий интересы отлученного от церкви бывшего священника Сергия (Николая Романова), утверждает, что в штурме участвуют около 50 силовиков. Они отделили священнослужителей от прихожан и «скорее всего, их будут забирать».
Также по словам Бабикова, все бьют в колокола, и силовики «начали ломать колокольню».
Сторонники опального схиигумена Сергия также сообщили изданию Znak, что омоновцы «бьют монахинь».
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Происшествия , Николай Романов , Росгвардия , РИА Ura.ru
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