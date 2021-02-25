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Слониха ударила хоботом опытного сотрудника сафари-парка и убила его 

Lenta.ru 1 час назад
Слониха убила ударом хобота сотрудника сафари-парка
Фото: Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images
В испанской провинции Кантабрия слониха убила работника сафари-парка Кабарсено. Об этом сообщает People.
Во вторник, 23 февраля, около 8:30 утра по местному времени сотрудники парка чистили загоны слонов. 44-летний Хоакин Гутьеррес Арнаис (Joaquin Gutiérrez Arnáiz) стоял в коридоре, по которому животные выходили на открытую площадку. Неожиданно самка слона, проходившая мимо со своим слоненком, ударила испанца хоботом и повалила на решетку вольера.
Двое коллег Гутьерреса Арнаиса немедленно вызвали врачей. Работника сафари-парка оперативно доставили в университетскую больницу имени Маркеса де Вальдесилья, где он позже скончался.
Покойный проработал в Кабарсено больше 19 лет и, по словам администрации сафари-парка, «имел обширный опыт в уходе за слонами».
Министр промышленности, туризма, инноваций, транспорта и торговли Кантабрии Франсиско Хавьер Лопес Маркано (Francisco Javier López Marcano) выразил соболезнования в связи с гибелью Гутьерреса Арнаиса.
Полиция расследует причины гибели испанца. За всю 30-летнюю историю парка Кабарсено это первый случай гибели человека из-за животного на его территории.
Парк Кабарсено — самый большой сафари-парк в Европе. На его территории проживают животные с пяти континентов Земли: слоны, жирафы, страусы, медведи, гориллы, тюлени, леопарды и другие звери.
Ранее сообщалось, что слон убил сотрудника природного заповедника Торнибуш в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Животное дважды ударило гида бивнем: по колену и над сердцем.
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Происшествия , Франсиско Хавьер , ЮАР
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