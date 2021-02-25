Навального поместят на карантин в колонии

Алексей Навальный по прибытии в колонию будет помещен на карантин, срок которого может продлиться до 15 суток. Об этом ТАСС сообщил источник.

"После того, как Навальный прибудет в колонию, его поместят в специальное карантинное отделение, в котором вновь прибывшие осужденные содержатся отдельно от тех, кто уже находится в этом исправительном учреждении. Согласно ст. 79 УИК РФ, срок нахождения на карантине может составлять до 15 суток", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время карантина у Навального возьмут анализы на наличие опасных заболеваний, таких, как ВИЧ, туберкулез и коронавирусная инфекция.

"Если у Навального есть жалобы на специфические болезни, то его направят к профильному врачу, который определит серьезность проблемы и степень ее опасности для здоровья осужденного. Если серьезных проблем обнаружено не будет, осужденного направят в места общего содержания", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что вся зафиксированная информация о состоянии здоровья Навального будет занесена в карточку пациента. "Все вышеописанное является стандартной процедурой, которую проходит каждый осужденный после прибытия к месту отбывания наказания", — заключил собеседник агентства.

По словам адвокатов Навального, в четверг он был этапирован из СИЗО-1 в Москве. При этом им не сообщили, в какое именно исправительное учреждение его отправили.