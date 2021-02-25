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Источник: Навального поместят на карантин по прибытии в колонию 

ТАСС и ещё 1 27 минут назад
Навального поместят на карантин в колонии
Фото: ТАСС
Алексей Навальный по прибытии в колонию будет помещен на карантин, срок которого может продлиться до 15 суток. Об этом ТАСС сообщил источник.

"После того, как Навальный прибудет в колонию, его поместят в специальное карантинное отделение, в котором вновь прибывшие осужденные содержатся отдельно от тех, кто уже находится в этом исправительном учреждении. Согласно ст. 79 УИК РФ, срок нахождения на карантине может составлять до 15 суток", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время карантина у Навального возьмут анализы на наличие опасных заболеваний, таких, как ВИЧ, туберкулез и коронавирусная инфекция.

"Если у Навального есть жалобы на специфические болезни, то его направят к профильному врачу, который определит серьезность проблемы и степень ее опасности для здоровья осужденного. Если серьезных проблем обнаружено не будет, осужденного направят в места общего содержания", — пояснил собеседник агентства.

Навального этапировали из "Матросской Тишины"
Он добавил, что вся зафиксированная информация о состоянии здоровья Навального будет занесена в карточку пациента. "Все вышеописанное является стандартной процедурой, которую проходит каждый осужденный после прибытия к месту отбывания наказания", — заключил собеседник агентства.
По словам адвокатов Навального, в четверг он был этапирован из СИЗО-1 в Москве. При этом им не сообщили, в какое именно исправительное учреждение его отправили.
Ранее в общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Навальный будет этапирован в колонию Центрального федерального округа. Как уточнила член ОНК Ева Меркачева, вероятно, это будет исправительная колония номер 2 в городе Покров Владимирской области, где отбывал наказание оппозиционер Константин Котов. Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.
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Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Ева Меркачева , Константин Котов , Мосгорсуд , ФСИН , Владимирская Область , Москва , Покров
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