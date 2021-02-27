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В Танзании пропал российский турист 

Аргументы Недели и ещё 1 25 минут назад
В Танзании пропал российский турист
Фото: depositphotos.com
Его поисками заняты полицейские двух стран. 70-летний пенсионер из Челябинской области должен был вернуться домой 11 февраля.
Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru, Сергей Розанов улетел в Африку в начале февраля. 5 февраля житель Магнитогорска он отправился на экскурсию на остров Квале — это последнее, что знает о его перемещениях дочь.
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Розыскные мероприятия начались только через два дня, родственница пропавшего пенсионера сумела связаться с консульством России в Танзании. По приметам мужчину не обнаружили ни в больницах, ни в моргах Танзании, потому остается надежда, что мужчина жив.
Известно, что полицейские Танзании сообщили дочери пропавшего, что он отправился на экскурсию в составе группы из 60 человек в сопровождении гида. Очевидцы утверждают, сообщают, что мужчина после обеда якобы пошел к берегу, а вот его исчезновение гид и туристы заметили только в момент отплытия.
А вот российские туристы, которые летели вместе с Сергеем Розановым в самолете рассказывают о том, что Розанов жаловался на самочувствие за несколько дней до пропажи.
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Комментарии 2
Происшествия , Сергей Розанов , Занзибар , Танзания
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