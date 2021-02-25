Мигранты стали чаще совершать преступления

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 3,3 тыс. преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 2,6 тыс. преступлений, что на 6,8% меньше аналогичного периода прошлого года, их удельный вес составил 79,8%", — говорится в материалах.