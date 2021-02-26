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Число отравившихся водой в Каспийске выросло до 33 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Число отравившихся водой в Каспийске выросло до 33
Фото: buynaksklive/vk.com
Количество отравившихся питьевой водой в дагестанском Каспийске выросло до 33. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.

«Всего за период с 21 по 25 февраля среди населения Каспийска было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Госпитализированы были 22 человека, в том числе 20 детей.
Ранее по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По данным Роспотребнадзора, поступающая вода из центральной системы водоснабжения города (МУП «Водоканал») в период с 21 по 22 февраля 2021 не соответствовала требованиям СанПиН.
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Происшествия , Законодательство , Массовое отравление , Каспийск , Махачкала , Республика Дагестан
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