Навального этапировали из «Матросской Тишины» 

Блогер Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН РФ "Матросская Тишина". Об этом на своей странице в Twitter написал его адвокат Вадим Кобзев.
"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", — сообщил он, не приведя других подробностей.
Стороне защиты Навального не сообщили, в какое исправительное учреждение его отправили.
"Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но в каком направлении отказались сообщать. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам" — рассказала ТАСС адвокат Ольга Михайлова.
Она подчеркнула, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.