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Москва

Навального этапировали из «Матросской Тишины» 

ТАСС 58 минут назад
Навального этапировали из «Матросской Тишины»
Фото: РИА Новости
Блогер Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН РФ "Матросская Тишина". Об этом на своей странице в Twitter написал его адвокат Вадим Кобзев.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", — сообщил он, не приведя других подробностей.

Стороне защиты Навального не сообщили, в какое исправительное учреждение его отправили.

"Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но в каком направлении отказались сообщать. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам" — рассказала ТАСС адвокат Ольга Михайлова.

Она подчеркнула, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.
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Происшествия , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Ольга Михайлова , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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