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В Чувашии осудили убийцу заступившегося за девушек мужчины 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В Чувашии осудили убийцу заступившегося за девушек мужчины
Фото: РИА Новости
В Чувашии суд вынес приговор 43-летнему жителю Чебоксар, убившему мужчину, который пытался защитить девушек. Об этом рассказали в прокуратуре республики.
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в апреле 2020 года. Подсудимый, находившийся в состоянии опьянения, встретил во дворе одного из жилых домов группу девушек. Мужчина стал приставать к ним и бросать в них бутылки.
Когда девушки стали расходиться по домам, злоумышленник начал преследовать одну из них. Она позвала на помощь, и за неё вступился 35-летний местный житель. Он попытался пресечь хулиганские действия, но подсудимый нанёс мужчине несколько ножевых ранений, от которых тот скончался.
Дебошира помог задержать знакомый погибшего. При этом тот пытался нанести ранения и ему, пока на место инцидента не прибыла полиция.
Подсудимый свою вину признал частично. По его словам, у него не было умысла на убийство. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Вердикт пока в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщается на сайте прокуратуры.
Ранее NEWS.ru писал, что в Уссурийске перед судом предстанет местный житель, который убил своего знакомого и поселился в его квартире. При этом труп он спрятал на балконе.
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Происшествия , ФСИН , Чебоксары , Чувашская Республика
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