Суд арестовал хозяина сети «Корчма Тарас Бульба»

"Суд удовлетворил ходатайство следствия", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана на территории России или с момента экстрадиции.

Белойвану обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, "за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов". Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.

Белойвана объявили в федеральный розыск в минувшем июле после того, как он несколько раз пропустил вызовы на допрос, заявляли в Следственном комитете

Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019-го Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.

Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.