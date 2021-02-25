Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Суд заочно арестовал хозяина сети «Корчма Тарас Бульба» 

РИА Новости 11 минут назад
Суд арестовал хозяина сети «Корчма Тарас Бульба»
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана на территории России или с момента экстрадиции.
Белойвану обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, "за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов". Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.
Белойвана объявили в федеральный розыск в минувшем июле после того, как он несколько раз пропустил вызовы на допрос, заявляли в Следственном комитете.
Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019-го Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.
Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Последние новости
Евросоюз доволен бурным развитием Украины Евросоюз доволен бурным развитием Украины Это другое! Почему в России донос — это "стукачество", а в США — подвиг Это другое! Почему в России донос — это "стукачество", а в США — подвиг Сокровища, поглощенные морем. Сенсационные открытия подводных археологов Сокровища, поглощенные морем. Сенсационные открытия подводных археологов
Комментарии
Происшествия , Юрий Белойван , Тарас Бульба , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение