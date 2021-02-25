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Популярному российскому блогеру приставили нож к горлу и ограбили 

Lenta.ru 30 минут назад
Блогера Ловыгина ограбили в Колумбии
Фото: ПЕТЕНЬКА ПЛАНЕТКА / YouTube
Популярного российского видеоблогера Петра Ловыгина ограбили во время путешествия по Колумбии. Об этом он рассказал в свежем ролике на YouTube-канале «Петенька Планетка».
Момент ограбления запечатлел друг блогера, который стоял в нескольких шагах от происшествия и рассказывал на камеру о местных культурных особенностях. В этот момент к Ловыгину быстро подошли два мужчины: один из них приставил нож к горлу россиянина, а второй начал его обыскивать. В результате грабители отобрали у него камеру и смартфон, после чего разбежались в разные стороны. Ловыгин погнался за одним из них, но не догнал.

«Вообще главный принцип действия в таких ситуациях — не рыпаться и все отдавать. Это знают вообще все в латинской Америке. Если вы будете осуждать остальных, что они не вмешались, — реально, лучше не встревать. Потому что эти парни зарежут как ***** [нечего] делать», — защитил бездействующих друзей Ловыгин.

Он добавил, что больше всего его расстроил не сам факт ограбления, а потеря роликов, которые остались на флешке в украденной камере.
По словам блогера, в 2012 году он уже становился жертвой ограбления в колумбийском городе Богота. «Зашел в не очень благополучный район. Оглядываюсь на пустой улице и вижу: несется на меня толпа, человек семь или восемь», — вспомнил автор канала. Чтобы убежать от преследователей, ему пришлось бросить на землю фотоаппарат и пустой рюкзак.
Многие зрители не поверили в подлинность истории блогера. Авторы самых популярных комментариев настаивают на том, что Ловыгин вместе с друзьями записал постановочное видео.

«Такой бездарной постановы YouTube еще не видел», — написал один из пользователей. «Как-то все неестественно выглядело», — отметил другой. Впрочем, нашлись и те, кто поверил в происходящее и морально поддержал блогера.

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Комментарии 1
Происшествия , Петр Ловыгин , Колумбия
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