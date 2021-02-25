Блогера Ловыгина ограбили в Колумбии

Популярного российского видеоблогера Петра Ловыгина ограбили во время путешествия по Колумбии . Об этом он рассказал в свежем ролике на YouTube -канале «Петенька Планетка».

Момент ограбления запечатлел друг блогера, который стоял в нескольких шагах от происшествия и рассказывал на камеру о местных культурных особенностях. В этот момент к Ловыгину быстро подошли два мужчины: один из них приставил нож к горлу россиянина, а второй начал его обыскивать. В результате грабители отобрали у него камеру и смартфон, после чего разбежались в разные стороны. Ловыгин погнался за одним из них, но не догнал.

«Вообще главный принцип действия в таких ситуациях — не рыпаться и все отдавать. Это знают вообще все в латинской Америке. Если вы будете осуждать остальных, что они не вмешались, — реально, лучше не встревать. Потому что эти парни зарежут как ***** [нечего] делать», — защитил бездействующих друзей Ловыгин.

Он добавил, что больше всего его расстроил не сам факт ограбления, а потеря роликов, которые остались на флешке в украденной камере.

По словам блогера, в 2012 году он уже становился жертвой ограбления в колумбийском городе Богота. «Зашел в не очень благополучный район. Оглядываюсь на пустой улице и вижу: несется на меня толпа, человек семь или восемь», — вспомнил автор канала. Чтобы убежать от преследователей, ему пришлось бросить на землю фотоаппарат и пустой рюкзак.

Многие зрители не поверили в подлинность истории блогера. Авторы самых популярных комментариев настаивают на том, что Ловыгин вместе с друзьями записал постановочное видео.