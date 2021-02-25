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Москва

Российский школьник организовал нарколабораторию 

Артём Кульша 48 минут назад
В Перми школьник организовал лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Некоторое время назад 16-летний молодой человек арендовал трехкомнатную квартиру на улице Костычева, сообщил родителям, что будет выращивать там клубнику и зелень на продажу, а на самом деле организовал лабораторию по производству мефедрона.
Также он нанял двух женщин 22 лет. Они фасовали наркотическое вещество и размещали его в так называемые закладки. В какой-то момент все они были уличены.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», служащие пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с работниками территориального органа безопасности пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. Они задержали троих граждан иностранного государства и изъяли у них более 60 килограммов кокаина.
В декабре сотрудники полиции обнаружили в подъезде одного из домов на Шипиловской улице в Москве 10-летнюю девочку с 76 свертками с веществом неизвестного происхождения, изъяли их и направили на исследование. Выяснилось, что вещество содержит в своем составе метадон, а ребенок действовал по указанию своего 47-летнего отца. Тот был задержан, а девочка помещена в медицинское учреждение.
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Происшествия , Видео , ФСБ
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