В Москве после избиения умерла женщина с ВИЧ и COVID-19 

Больная ВИЧ и коронавирусом женщина была избита в подъезде дома в Москве и скончалась в больнице. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, о смерти госпитализированной после избиения женщины сообщил персонал больницы №2.

«По предварительным данным, на ул. Нижегородская в подъезде д. 7 ее избили неизвестные. 43-летнюю женщину госпитализировали с диагнозом короновирусная инфекция, ВИЧ, ушиб тканей головы», — заявил он, отметив, что проводится проверка.

Как сообщал «Рамблер», ранее в московском метро в вагоне поезда по пути к станции «Речной вокзал» неизвестные люди избили двух мужчин 29 и 30 лет руками, ногами и металлической битой, облили их содержимым перцового баллончика и сбежали.