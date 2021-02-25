Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Причиной смерти 20-летней писательницы в Москве мог стать голод 

Газета.Ru 2 часа назад
Причиной смерти 20-летней писательницы в Москве мог стать голод
Фото: соцсети
Хозяин квартиры, которую снимала в Москве 20-летняя писательница Аделина Шелдон, в беседе с "Вечерней Москвой" назвал возможную причину ее смерти.
По его словам, девушка увлекалась голоданием и могла умереть от голода.

"Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс", — уточнил он.

Аделина Шелдон родилась на Украине, после училась в Эдинбургском университете по специальности "Бизнес и экономика", переехала в Москву. Увлекалась историей, планировала создать сагу посвященной французской королевской семье, из которой написала первую книгу — "Венценосные".
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Газета.Ru: последние новости
Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в квартире в Москве Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в квартире в Москве Полиция Кирова задержала мужчину, пнувшего в спину слепого инвалида Полиция Кирова задержала мужчину, пнувшего в спину слепого инвалида
Происшествия , Вечерняя Москва , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение