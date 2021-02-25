Причиной смерти 20-летней писательницы в Москве мог стать голод 

"Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс", — уточнил он.