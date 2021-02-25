Причиной смерти 20-летней писательницы в Москве мог стать голод 

Хозяин квартиры, которую снимала в Москве 20-летняя писательница Аделина Шелдон, в беседе с "Вечерней Москвой" назвал возможную причину ее смерти.
По его словам, девушка увлекалась голоданием и могла умереть от голода.
"Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс", — уточнил он.
Аделина Шелдон родилась на Украине, после училась в Эдинбургском университете по специальности "Бизнес и экономика", переехала в Москву. Увлекалась историей, планировала создать сагу посвященной французской королевской семье, из которой написала первую книгу — "Венценосные".