Жителей Красноярска заподозрили в торговле младенцами 

Задержанные — мужчины 37 и 33 лет, а также женщины 31 и 27 лет —

стали фигурантами дела о продаже двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии (статья 127.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году 33-летний подозреваемый нашел женщин, готовых за деньги выносить и родить детей «для передачи третьим лицам».

По данным СК, он организовал «соответствующие медицинские услуги» и оформление документов, позволяющих забирать младенцев из роддомов и передавать их иностранцам.

Одна из фигуранток дела — гражданка Казахстана — на территории Камбоджи прошла «медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность».

В апреле 2020 года эта женщина родила мальчика, получила свидетельство о рождении и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах.

«Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка», — подчеркнули в СК.

После этого женщина уехала в Казахстан и получила 13 тысяч долларов (около 960 тысяч рублей). Рожденного ею ребенка 33-летний подозреваемый забрал из роддома, чтобы «передать третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение».

Следователи нашли девятерых младенцев, рожденных женщинами, которые сотрудничали с 33-летним подозреваемым. Всех детей отправили в дом малютки.

Как писал «Рамблер», летом прошлого года в Москве арестовали врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Дело было возбуждено после смерти одномесячного ребенка. В январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Следователи выяснили, что биологическими родителями этих детей были граждане Филиппин.

Следователи считают, что арестованные врачи нарушили законы в области вспомогательных репродуктивных технологий.