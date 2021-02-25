Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жителей Красноярска заподозрили в торговле младенцами 

Мария Иванова 53 минуты назад
Жителей Красноярска заподозрили в торговле младенцами
Фото: РИА Новости
В Красноярске задержали четырех человек, подозреваемых в торговле детьми. Как сообщает YouTube-канал Следственного комитета (СК) РФ, один из задержанных — сотрудник правоохранительных органов.
Задержанные — мужчины 37 и 33 лет, а также женщины 31 и 27 лет —
стали фигурантами дела о продаже двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии (статья 127.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2019 году 33-летний подозреваемый нашел женщин, готовых за деньги выносить и родить детей «для передачи третьим лицам».
По данным СК, он организовал «соответствующие медицинские услуги» и оформление документов, позволяющих забирать младенцев из роддомов и передавать их иностранцам.
Одна из фигуранток дела — гражданка Казахстана — на территории Камбоджи прошла «медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность».
В апреле 2020 года эта женщина родила мальчика, получила свидетельство о рождении и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах.

«Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка», — подчеркнули в СК.

После этого женщина уехала в Казахстан и получила 13 тысяч долларов (около 960 тысяч рублей). Рожденного ею ребенка 33-летний подозреваемый забрал из роддома, чтобы «передать третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение».
Следователи нашли девятерых младенцев, рожденных женщинами, которые сотрудничали с 33-летним подозреваемым. Всех детей отправили в дом малютки.
Как писал «Рамблер», летом прошлого года в Москве арестовали врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Дело было возбуждено после смерти одномесячного ребенка. В январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Следователи выяснили, что биологическими родителями этих детей были граждане Филиппин.
Следователи считают, что арестованные врачи нарушили законы в области вспомогательных репродуктивных технологий.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Комментарии
Происшествия , СКР , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Лжеэлектрики отбирали у пенсионеров последние деньги
01:44
Лжеэлектрики отбирали у пенсионеров последние деньги
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя
Происшествия В мире
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение