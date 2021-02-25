Художницу ударило током в Москве при написании картины 

Москве художница получила удар током во время написания картины. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вчера около 16:00 по местному времени в арендованном помещении в одной из нежилых построек на востоке столицы в ходе написания картины 24-летняя художница воткнула вилку

лампы профессионального освещения

в розетку, взялась руками за ножку осветительного прибора и получила удар током.

Она потеряла сознание и упала. Некоторое время спустя она пришла в себя и вместе с мужем вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у нее электротравму и шок и госпитализировали ее. Позже она была отпущена домой.

«Пострадавшая пояснила, что ранее в помещении была всего одна розетка, но где-то месяц назад студию оборудовали еще несколькими для удобства. Лампой, купленной недавно, художница до этого случая пользовалась лишь один раз», — сообщает «Московский комсомолец».

В декабре, как сообщал «Рамблер», на Горной улице в микрорайоне Сходня в городском округе Химки 20-летний местный житель забрался на высоковольтную линию электропередачи с целью сделать селфи, получил удар током, упал и скончался.