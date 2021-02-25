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Москва

В Красноярске нашли девять младенцев на продажу 

News.ru 37 минут назад
В Красноярске сотрудники правоохранительных органов разыскали девять новорождённых детей, предназначенных на продажу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ, в торговле младенцами подозреваются четыре человека, один из которых работал в правоохранительных органах. Были задержаны 37-летний и 33-летний мужчины и 31-летняя женщина, а также 27-летняя гражданка Казахстана, передавшая своего новорождённого ребёнка подозреваемым. Возбуждено уголовное дело по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.
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За продажу ребёнка жительница Казахстана получила $13 тысяч. В настоящее время дети находятся в Доме малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливаются.
Как писал ранее NEWS.ru, в Красноярске завели уголовное дело после попытки трёх гражданок из Казахстана продать новорождённых детей в Китай. По данным Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю, в августе 2019 года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя жительницы Казахстана за один миллион рублей договорились выносить детей для граждан Китая. В апреле 2020 года у женщин родились два мальчика и девочка. Они оставили детей на попечение няни, а сами уехали на родину.
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Происшествия , Видео , СКР , МВД , РИА Новости
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