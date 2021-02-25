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Мужчина выстрелил в лицо пьяному москвичу 

Елена Прошина 1 час назад
Мужчина выстрелил в лицо пьяному москвичу
Фото: РИА НОВОСТИ
В Зеленограде молодой мужчина открыл огонь по местным жителям, распивавшим алкоголь в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, молодой человек вышел из лифта на первом этаже дома, где пили местные жители.
Он выстрелил одному из них в лицо из газового пистолета. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Однако от госпитализации он отказался.
«Рамблер» писал, что ранее в Волгограде маленькую девочку ранили в ходе обстрела из пневматического ружья. Оказалось, что за оружие взялся 17-летний подросток, который таким образом решил развлечься в ходе молодежной вечеринки.
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