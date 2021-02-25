Мужчина выстрелил в лицо пьяному москвичу 

В Зеленограде молодой мужчина открыл огонь по местным жителям, распивавшим алкоголь в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, молодой человек вышел из лифта на первом этаже дома, где пили местные жители.

Он выстрелил одному из них в лицо из газового пистолета. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Однако от госпитализации он отказался.

«Рамблер» писал, что ранее в Волгограде маленькую девочку ранили в ходе обстрела из пневматического ружья. Оказалось, что за оружие взялся 17-летний подросток, который таким образом решил развлечься в ходе молодежной вечеринки.