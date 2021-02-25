Суд оставил Соболь под домашним арестом 

Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции.
«Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта», — сказали в суде, передает РИА «Новости».
В четверг суд также рассмотрит жалобу на домашний арест координатору столичного штаба Алексея Навального Олегу Степанову.
Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания». Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал «запрет определенных действий».