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Москва

Суд оставил Соболь под домашним арестом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Суд оставил Соболь под домашним арестом
Фото: ТАСС
Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта», — сказали в суде, передает РИА «Новости».

В четверг суд также рассмотрит жалобу на домашний арест координатору столичного штаба Алексея Навального Олегу Степанову.
Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания». Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал «запрет определенных действий».
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Происшествия , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Олег Степанов , Николай Ляскин , Мария Алехина , Анастасия Васильева , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгорсуд , РИА Новости , Москва
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