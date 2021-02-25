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Половина жителей Саратова остались без воды из-за аварии 

Павел Тиунов 12 минут назад
Половина жителей Саратова остались без воды из-за аварии
Фото: РИА Новости
Коммунальная авария оставила без подачи холодной воды более 424 тысяч саратовцев, сообщает на своём сайте региональное управление МЧС. Инцидент произошёл из-за низких температур.
Воду жителям Саратова перекрыли утром 25 февраля. Под отключение попали жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского и частично Волжского районов, в которых проживают больше 424 тысяч человек, из них более 84 тысяч — дети.

«Подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные, социально-значимые объекты для поддержания нормального функционирования в случае поступления заявок», — говорится в сообщении.

Сотрудники местной прокуратуры на своём сайте отметили, что держат ситуацию под контролем. Они пояснили, что авария произошла из-за разморожения задвижки в системе подачи воды.
В настоящее время коммунальщики устраняют неисправность. Правоохранители также подчеркнули, что авария сказалась на работе трёх котельных в Ленинском районе. В результате без тепла и горячей воды остались 45 жилых домов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ростове на магистральной теплотрассе по причине внепланового отключения электричества произошла коммунальная авария. В результате в 25 многоквартирных жилых домов перестало поступать тепло. Для трех тысяч жильцов указанных домов были развернуты пункты временного пребывания. На устранение последствий аварии ушло около двух дней.
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Происшествия , МЧС
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