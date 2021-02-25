В КЧР совершено нападение на силовиков

"В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвел выстрел в сотрудника Росгвардии. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия", — пояснил собеседник агентства.