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В Карачаево-Черкесии двое ранили силовиков при проверке документов 

ТАСС и ещё 9 2 часа назад
В КЧР совершено нападение на силовиков
Фото: ТАСС
Двоих правоохранителей ранили при проверке документов в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, нападавшие скрылись, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР.

"В Малокарачаевском районе КЧР при проверке документов ранили двух сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемые объявлены в розыск", — сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений сотрудниками ОМВД России по Малокарачаевскому району и Росгвардии около полуночи была замечена автомашина "Нива", стоявшая на обочине. Правоохранители подошли к водителю для проверки документов. В салоне автомобиля находились два человека, которые на законное требование сотрудников ответили грубой нецензурной бранью.

"В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвел выстрел в сотрудника Росгвардии. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия", — пояснил собеседник агентства.

Как отмечается, сотрудника полиции после оказания медицинской помощи отпустили домой, а сотрудника Росгвардии госпитализировали. "Личности подозреваемых установлены, принимаются меры для их задержания", — добавили в пресс-службе.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , ИТАР-ТАСС , Карачаево-Черкесская Республика
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