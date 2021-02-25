У одного из членов группы Дятлова могло быть ружье

В деле о гибели на Урале группы Дятлова появились новые детали, среди которых — ружье. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», зимой 1959 года на одном из перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя.

Исследователи в разное время выдвигали различные версии гибели туристов, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, встрече с неизвестным существом и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».

«Комсомольская правда» опубликовала записи из дневников руководителя поисков пропавших туристов Евгения Масленникова, проливающие новый свет на трагедию.

В частности, Масленникова заинтересовала погода в ночь гибели дятловцев. Согласно его записям, наблюдались заметные перепады температуры воздуха, которым следователи почему-то не придали значения.

Также в одной из записей руководитель поисковой группы отмечает, что Слесарев с 70-го участка беседовал вечером 26 января с Дятловым в Вижае. И видел, что у того было ружье.

При этом информации об оружии в уголовном деле нет. И не понятно, было у группы ружье на самом деле или нет, отмечает издание.