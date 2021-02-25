Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В деле о гибели группы Дятлова появилось ранее неизвестное ружье 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
У одного из членов группы Дятлова могло быть ружье
Фото: РИА Новости
В деле о гибели на Урале группы Дятлова появились новые детали, среди которых — ружье. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», зимой 1959 года на одном из перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя.
Исследователи в разное время выдвигали различные версии гибели туристов, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, встрече с неизвестным существом и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».
«Комсомольская правда» опубликовала записи из дневников руководителя поисков пропавших туристов Евгения Масленникова, проливающие новый свет на трагедию.
В частности, Масленникова заинтересовала погода в ночь гибели дятловцев. Согласно его записям, наблюдались заметные перепады температуры воздуха, которым следователи почему-то не придали значения.
Также в одной из записей руководитель поисковой группы отмечает, что Слесарев с 70-го участка беседовал вечером 26 января с Дятловым в Вижае. И видел, что у того было ружье.
При этом информации об оружии в уголовном деле нет. И не понятно, было у группы ружье на самом деле или нет, отмечает издание.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Комментарии
Происшествия , Игорь Дятлов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
01:18
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение