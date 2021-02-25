24 февраля в Омске пьяный депутат совета Омского района Дмитрий Пугачев в нетрезвом виде разбил стекла в подъезде собственного дома. В этом уверяет автор ролика, на котором видно, как пьяный мужчина громит подъезд. На видео присутствуют два человека. В комментариях утверждается, что одним из дебоширов является довольно известный в городе человек — депутат совета Омского района Дмитрий Пугачев. Именно он, как видно из видеоролика, перед тем, как зайти в лифт, вероятно, опасаясь того, что там может быть видеокамера, надевает на голову капюшон и пытается сделать то же самое с капюшоном друга, рассказывает «Новый Омск».
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
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