Стали известны подробности ДТП с участием Тайгера Вудса

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва раскрывал подробности автомобильной аварии, в которую попал именитый американский гольфист, 15-кратный победитель турниров серии "Мэйджор" Тайгер Вудс.
По данным шерифа, в отношении спортсмена не последует обвинений в неосторожной езде. ДТП Вильянуэва назвал "чистой случайностью".
"Неосторожная езда — это больше, чем административное правонарушение, здесь нет ничего подобного. Самое большое, с чем может столкнуться Вудс, — это административное нарушение, если следователи придут к выводу, что он не обращал внимания на дорогу или превышал скорость", — приводит слова шерифа TMZ.
Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Позднее спортсмен перенес операцию. Ранее доктор рассказал о состоянии здоровья Вудса.