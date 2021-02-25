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Американский шериф раскрыл подробности ДТП с участием Тайгера Вудса 

Газета.Ru 20 минут назад
Стали известны подробности ДТП с участием Тайгера Вудса
Фото: Reuters
Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва раскрывал подробности автомобильной аварии, в которую попал именитый американский гольфист, 15-кратный победитель турниров серии "Мэйджор" Тайгер Вудс.
По данным шерифа, в отношении спортсмена не последует обвинений в неосторожной езде. ДТП Вильянуэва назвал "чистой случайностью".

"Неосторожная езда — это больше, чем административное правонарушение, здесь нет ничего подобного. Самое большое, с чем может столкнуться Вудс, — это административное нарушение, если следователи придут к выводу, что он не обращал внимания на дорогу или превышал скорость", — приводит слова шерифа TMZ.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Позднее спортсмен перенес операцию. Ранее доктор рассказал о состоянии здоровья Вудса.
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Происшествия , Лос-Анджелес , США
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