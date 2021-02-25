Стали известны подробности ДТП с участием Тайгера Вудса

"Неосторожная езда — это больше, чем административное правонарушение, здесь нет ничего подобного. Самое большое, с чем может столкнуться Вудс, — это административное нарушение, если следователи придут к выводу, что он не обращал внимания на дорогу или превышал скорость", — приводит слова шерифа TMZ.