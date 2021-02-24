Соседка умершей Аделины Шелдон рассказала новые факты о писательнице 

Писательница Аделина Шелдон, чье тело обнаружили в московской квартире, была нелюдима и скрывала факты своей биографии.

Соседка погибшей рассказала «Пятому каналу» , что 20-летняя девушка проживала в съемной квартире одна и никогда не принимала гостей.

Также она сообщила, что Аделина по-разному рассказывала людям о своем детстве и родителях.

«Она из Одессы, но Сашке, кто сдает квартиру, говорила совершенно по-другому, ну фантазировала. Мама с отцом, как она мне рассказала, вдовцы были. У той дети, у того дети, а она — их общий ребенок. А Сашке она рассказала, что родители развелись, и они сюда приехали», — сообщила соседка.

Женщина подтвердила, что у Шелдон в последние несколько месяцев не было денег, и она не платила за квартиру. Кроме того, выяснилось, что в холодильнике девушки было почти пусто.

Как сообщал «Рамблер», молодую писательницу Аделину Шелдон нашли мертвой в квартире на юго-западе Москвы. Тело 20-летней девушки без признаков жизни обнаружил хозяин квартиры, которую она снимала. По одной из версий, девушка заморила себя голодом. В найденных дневниках она писала, что практикует сухое голодание.