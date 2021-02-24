Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Соседка умершей Аделины Шелдон рассказала новые факты о писательнице 

Вероника Полынина 25 минут назад
Соседка умершей Аделины Шелдон рассказала новые факты о писательнице
Фото: vk.com
Писательница Аделина Шелдон, чье тело обнаружили в московской квартире, была нелюдима и скрывала факты своей биографии.
Соседка погибшей рассказала «Пятому каналу», что 20-летняя девушка проживала в съемной квартире одна и никогда не принимала гостей.
Также она сообщила, что Аделина по-разному рассказывала людям о своем детстве и родителях.

«Она из Одессы, но Сашке, кто сдает квартиру, говорила совершенно по-другому, ну фантазировала. Мама с отцом, как она мне рассказала, вдовцы были. У той дети, у того дети, а она — их общий ребенок. А Сашке она рассказала, что родители развелись, и они сюда приехали», — сообщила соседка.

Женщина подтвердила, что у Шелдон в последние несколько месяцев не было денег, и она не платила за квартиру. Кроме того, выяснилось, что в холодильнике девушки было почти пусто.
Писательницу Аделину Шелдон обнаружили мертвой в Москве
Как сообщал «Рамблер», молодую писательницу Аделину Шелдон нашли мертвой в квартире на юго-западе Москвы. Тело 20-летней девушки без признаков жизни обнаружил хозяин квартиры, которую она снимала. По одной из версий, девушка заморила себя голодом. В найденных дневниках она писала, что практикует сухое голодание.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Комментарии 8
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение