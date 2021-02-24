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В Новгородской области вертолет перевернулся при приземлении 

РИА Новости 51 минуту назад
Вертолет перевернулся при приземлении под Новгородом
Фото: © Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ
Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на вертолетной площадке в Новгородской области, сообщили в пресс-службе управления.

"В Новгородской области произошел авиаинцидент с участием вертолета Robinson. Назначена проверка", — сказали РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.

"Это произошло во время тренировочного полёта, когда шло приземление, вертолет перевернулся набок", — уточнили в пресс-службе.

Во время полёта в кабине вертолета находился один пилот без пассажиров.
В пресс-службе уточнили, что проверка организована по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба), максимальная санкция — два года лишения свободы.

"В ходе выполнения указанного тренировочного полета вертолет при висении столкнулся со снежным бруствером и опрокинулся на левый бок. В результате опрокидывания вертолет получил серьезные повреждения фюзеляжа, несущего винта, редуктора, остекления кабины, хвостовой балки", — добавили в ведомстве.

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Происшествия , СКР , РИА Новости
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