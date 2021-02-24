Вертолет перевернулся при приземлении под Новгородом

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Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на вертолетной площадке в Новгородской области , сообщили в пресс-службе управления.

"В Новгородской области произошел авиаинцидент с участием вертолета Robinson. Назначена проверка", — сказали РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.

"Это произошло во время тренировочного полёта, когда шло приземление, вертолет перевернулся набок", — уточнили в пресс-службе.

Во время полёта в кабине вертолета находился один пилот без пассажиров.

В пресс-службе уточнили, что проверка организована по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба), максимальная санкция — два года лишения свободы.