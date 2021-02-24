В Кирове задержали толкнувшего инвалида мужчину

Управление МВД России по Кировской области сообщило о том, что полицейские задержали местного жителя, который пнул в спину слепого пожилого инвалида. Это произошло в одном из магазинов города.

В полиции отметили, что в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Побои».

Задержанный рассказал, что инвалид якобы потянул руку к его жене. Отмечается, что подозреваемый был ранее судим за кражу. Факт побоев засняли камеры видеонаблюдения, которые установлены на входе в магазин.

На них видно, как инвалид пытается найти вход в магазин, однако в этот момент в здание также пытается войти пара, которой инвалид закрыл проход к двери. После чего мужчина пинает инвалида в спину и пенсионер падает, пишет РИА «Новости».