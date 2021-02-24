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В Кирове задержали мужчину, который толкнул слепого пенсионера 

Свободная пресса и ещё 6 1 час назад
В Кирове задержали толкнувшего инвалида мужчину
Фото: РИА Новости
Управление МВД России по Кировской области сообщило о том, что полицейские задержали местного жителя, который пнул в спину слепого пожилого инвалида. Это произошло в одном из магазинов города.
В полиции отметили, что в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Побои».
Задержанный рассказал, что инвалид якобы потянул руку к его жене. Отмечается, что подозреваемый был ранее судим за кражу. Факт побоев засняли камеры видеонаблюдения, которые установлены на входе в магазин.
На них видно, как инвалид пытается найти вход в магазин, однако в этот момент в здание также пытается войти пара, которой инвалид закрыл проход к двери. После чего мужчина пинает инвалида в спину и пенсионер падает, пишет РИА «Новости».
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Киров , Кировская Область
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