Генерала осудили за аферу с квартирой в Москве

Суд приговорил бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Минобороны России генерал-лейтенанта Александра Дуплинского к штрафу в 200 тысяч рублей за аферу с московской квартирой. Об этом сообщает ТАСС

Установлено, что Дуплинский незаконно оформил на иждивение собственную внучку, предоставил в суд фальшивый документ и смог получить квартиру, площадь которой была на 18 квадратных метров больше, чем положено. По версии следствия, этим он нанес ведомству ущерб в размере более 1,3 миллиона рублей.

Генерала признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены его боевые заслуги, награды и добровольное погашение причиненного ущерба.

Дуплинский вину не признал и намерен обжаловать приговор.