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Москва

Суд приговорил российского генерала за аферу с квартирой в Москве 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Генерала осудили за аферу с квартирой в Москве
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Суд приговорил бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Минобороны России генерал-лейтенанта Александра Дуплинского к штрафу в 200 тысяч рублей за аферу с московской квартирой. Об этом сообщает ТАСС.
Установлено, что Дуплинский незаконно оформил на иждивение собственную внучку, предоставил в суд фальшивый документ и смог получить квартиру, площадь которой была на 18 квадратных метров больше, чем положено. По версии следствия, этим он нанес ведомству ущерб в размере более 1,3 миллиона рублей.
Генерала признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены его боевые заслуги, награды и добровольное погашение причиненного ущерба.
Дуплинский вину не признал и намерен обжаловать приговор.
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