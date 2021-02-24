Российский контрактник сбежал из части

Военнослужащий по контракту сбежал из части в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области , ранее он говорил, что хочет уехать из России , предположительно, на Украину . Об этом в среду, 24 февраля, информированный источник сообщил «Интерфаксу»

По словам источника, беглец — 25-летний уроженец Астраханской области — самовольно ушел из части 19 февраля. О желании покинуть Россию он сообщал в переписке с матерью. 23 февраля к поискам контрактника подключили полицию. Как отметил источник, правоохранительные органы получили данные последней геолокации с телефона военнослужащего.

Судя по ним, беглец добрался до поселка Чушка в Краснодарском крае. Этот населенный пункт расположен на восточном берегу Керченского пролива и граничит с территорией порта «Кавказ». Официальных комментариев по поводу ситуации пока не поступало.