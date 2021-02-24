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Москва

Российский контрактник сбежал из части ради поездки на Украину 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Российский контрактник сбежал из части
Фото: РИА Новости
Военнослужащий по контракту сбежал из части в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области, ранее он говорил, что хочет уехать из России, предположительно, на Украину. Об этом в среду, 24 февраля, информированный источник сообщил «Интерфаксу».
По словам источника, беглец — 25-летний уроженец Астраханской области — самовольно ушел из части 19 февраля. О желании покинуть Россию он сообщал в переписке с матерью. 23 февраля к поискам контрактника подключили полицию. Как отметил источник, правоохранительные органы получили данные последней геолокации с телефона военнослужащего.
Судя по ним, беглец добрался до поселка Чушка в Краснодарском крае. Этот населенный пункт расположен на восточном берегу Керченского пролива и граничит с территорией порта «Кавказ». Официальных комментариев по поводу ситуации пока не поступало.
15 января сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском на восемь лет колонии общего режима осужден российский военный, сбежавший за границу с миллионами рублей, похищенными из воинской части.
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Комментарии
Происшествия , МВД , ФСИН , Интерфакс , Астраханская Область , Каменка , Краснодарский Край , Ленинградская область , Пензенская Область
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