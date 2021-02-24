Жителя Германии осудили за убийство россиянок

Суд в Мюнхене приговорил к 14 годам и шести месяцам тюрьмы гражданина ФРГ Романа Х. по делу об убийстве двух россиянок, суд признал его виновным в убийстве дочери и супруги, тела женщин не найдены, сообщает издание Bild.

Процесс против гражданина ФРГ, обвиняемого в убийстве супруги из России и ее дочери, начался в октябре 2020 года. Романа Х. обвиняли в двойном убийстве. По версии следствия, мужчина в квартире по причине личной неприязни убил сначала жену, а потом приемную дочь, которая на момент преступления находилась в городе на языковых курсах, затем он вывез тела на автомобиле супруги в неизвестном направлении, приобрел в хозяйственном магазине краску и дезинфицирующие средства, вымыл и заново покрасил стены в нескольких комнатах, а также избавился от коврового покрытия. На момент начала слушаний тела не были обнаружены, несмотря на масштабные поисковые операции в лесах в окрестностях Мюнхена — именно там полиция ранее обнаружила грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля прошлого года гражданок России.

Прокуроры требовали признать вину мужчины в совершении убийства, пожизненного заключения и признания особой тяжести вины. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Как сообщает издание, суд признал Романа Х. виновным в убийстве без отягчающих обстоятельств, обстоятельства убийства остаются неясны и тела Татьяны и Марии не были найдены. Суд вынес решение на основании косвенных улик, пишет издание.

"После рассмотрения доказательств мы убеждены, что обе женщины мертвы", — приводит издание постановление суда.

Отец Романа после решения суда продолжает верить, что его сын не убивал супругу и дочь.

"Мой сын невиновен. Они обе могли улететь в Россию", — заявил он изданию.

Российское посольство в Берлине 18 июля 2019 года сообщило, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, подозреваемый Роман Х. утверждал, что 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00 (15.00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими. По данным Süddeutsche Zeitung, родные и друзья пропавших отрицают возможность добровольного исчезновения женщин. В отношении супруга Романа Х. был выдан ордер на арест, после противоречивых показаний, данных в начале разбирательств, он полностью отказался от заявлений.