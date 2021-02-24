Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью

В Приморском крае обстреляли машину врача, которая вместе с другими сотрудниками больницы пожаловалась мэру города и главе региона на низкие зарплаты медиков. Инцидент с автомобилем Натальи Пежемской произошел в Находке.
На опубликованных Telegram-каналом SOTA кадрах запечатлено, как неизвестный мужчина поздно вечером выстрелил дробью в припаркованное транспортное средство, которое принадлежит врачу и ее семье. После чего на нем остались глубокие вмятины.
Ранее в Сети появилось обращение медицинских работников Находки.
«На бумаге зарплаты огромные, дефицита кадров нет. И в глаза медикам льется божья роса», — говорится в описании к видео на YouTube.
По данному видео Следственный комитет России инициировал проверку.