Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью

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Москва

Расстрелянное авто пожаловавшейся на низкую зарплату врача сняли на видео 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
В Приморском крае обстреляли машину врача, которая вместе с другими сотрудниками больницы пожаловалась мэру города и главе региона на низкие зарплаты медиков. Инцидент с автомобилем Натальи Пежемской произошел в Находке.
На опубликованных Telegram-каналом SOTA кадрах запечатлено, как неизвестный мужчина поздно вечером выстрелил дробью в припаркованное транспортное средство, которое принадлежит врачу и ее семье. После чего на нем остались глубокие вмятины.
Ранее в Сети появилось обращение медицинских работников Находки.

«На бумаге зарплаты огромные, дефицита кадров нет. И в глаза медикам льется божья роса», — говорится в описании к видео на YouTube.

По данному видео Следственный комитет России инициировал проверку.
Происшествия , Видео , СКР
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