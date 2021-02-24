Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим

В Волгограде задержан блогер, полуголый станцевавший у монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, где в братской могиле захоронены 34 505 воинов.
Ранее полиция города организовала проверку видеозаписи, опубликованной в TikTok, на которой запечатлен по пояс раздетый молодой человек, танцующий у подножия скульптуры.
МВД обнародовало кадры допроса 20-летнего юноши. Задержанный утверждает, что записал скандальное видео 13 или 14 января с целью привлечь внимание подписчиков. В полиции он сообщил, что является верующим человеком и продемонстрировал икону.