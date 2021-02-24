Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим

Все новости на карте

Волгограде задержан блогер, полуголый станцевавший у монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, где в братской могиле захоронены 34 505 воинов.

Ранее полиция города организовала проверку видеозаписи, опубликованной в TikTok, на которой запечатлен по пояс раздетый молодой человек, танцующий у подножия скульптуры.