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Один из пострадавших при возгорании на Бийской ТЭЦ умер 

РИА Новости 1 час назад
Умер пострадавший при возгорании на Бийской ТЭЦ
Фото: РИА Новости
Один из рабочих, пострадавших при возгорании пылевоздушной смеси на Бийской ТЭЦ, скончался в реанимации, сообщает пресс-служба Сибирский генерирующей компании (СГК).

"С сожалением сообщаем, что один из двух сотрудников, пострадавший вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончался… Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 февраля на Бийской ТЭЦ произошел сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Из-за этого произошла вспышка пылевоздушной смеси, сработала автоматическая система пожаротушения станции.
Серьезные ожоги получили двое сотрудников. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

"Второй (пострадавший — ред.) находится в Центральной городской больнице Бийска. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Лечение проводится под наблюдением врачей краевого ожогового центра", — уточнили в СГК.

Причины инцидента выясняются, для этого создана специальная комиссия.
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