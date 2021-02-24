Двигатель самолета взорвался во время полета

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Москва

Пассажир самолета снял на видео взорвавшийся в полете двигатель 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
Пассажир рейса авиакомпании Japan Airlines (JAL) запечатлел на видео взорвавшийся во время полета двигатель самолета. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инцидент с лайнером произошел в декабре прошлого года. Но кадры происшествия появились недавно, после сообщений об аналогичном случае с другим самолетом Boeing 777.
Как рассказал 40-летний Нару Курокава (Naru Kurokawa), поначалу он услышал странный звук около крыла воздушного судна, который раздался спустя несколько минут после взлета. Затем, взглянув в иллюминатор, он заметил развалившийся двигатель.

«У меня была паника, я думал о том, что я, возможно, умру. Чтобы не сойти с ума от этой мысли, я начал снимать видео и сосредоточился на нем», — сообщил очевидец.

Происшествия , Видео , В мире
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