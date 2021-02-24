Двигатель самолета взорвался во время полета

Пассажир рейса авиакомпании Japan Airlines (JAL) запечатлел на видео взорвавшийся во время полета двигатель самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент с лайнером произошел в декабре прошлого года. Но кадры происшествия появились недавно, после сообщений об аналогичном случае с другим самолетом Boeing 777.

Как рассказал 40-летний Нару Курокава (Naru Kurokawa), поначалу он услышал странный звук около крыла воздушного судна, который раздался спустя несколько минут после взлета. Затем, взглянув в иллюминатор, он заметил развалившийся двигатель.