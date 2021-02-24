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Москва

Директора норильской фабрики задержали после ЧП 

Мария Иванова 1 час назад
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после аварии, жертвами которой стали трое рабочих. Об этом сообщается на сайте красноярского управления Следственного комитета (СК) РФ.
Как писал «Рамблер», 20 февраля во время ремонта в дробильном цеху норильской фабрики произошло обрушение. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли, пятеро пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Сначала были арестованы главный инженер фабрики и начальник отдела по техническому надзору, позже следователи решили задержать директора предприятия.

« [Директор], как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности», — подчеркивается в сообщении СК.

Следователи рассказали, что еще в 2018 году московские специалисты установили, что часть конструкций цеха находится в «ограниченно-работоспособном состоянии». Они рекомендовали устранить все дефекты до декабря 2019-го и декабря 2020 года. Однако их рекомендациями на фабрике не последовали.
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Происшествия , Видео
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