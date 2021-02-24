Ми-8 с 16 пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре 

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Вертолет, на борту которого находилось 16 пассажиров, совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае . Об этом со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера пишет ТАСС.

По его словам, Ми-8 авиакомпании «НорильскАвиа» выполнял полет по нефтепроводу.

«У него на борту находилось три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 кг груза (…) В 10:45 (06:45 мск) совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно», — отметил он.

Температура воздуха в районе вынужденной посадки — минус 34 градуса, на помощь отправлен другой вертолет, пояснил Дрегер.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, причиной экстренной посадки стал посторонний шум в редукторе. Спасательная группа уже прибыла на место, ведется эвакуация.

Как сообщал «Рамблер», ранее вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.