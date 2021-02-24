Ми-8 с 16 пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.
Отмечается, что вертолёт авиакомпании «Норильск Авиа» «выполнял полёт по нефтепроводу».
На борту находились три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 кг груза.
«В 10:45 (06:45 мск) совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно», — заявил он.