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Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае 

RT на русском и ещё 7 31 минуту назад
Ми-8 с 16 пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре
Фото: ТАСС
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.
Отмечается, что вертолёт авиакомпании «Норильск Авиа» «выполнял полёт по нефтепроводу».
На борту находились три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 кг груза.

«В 10:45 (06:45 мск) совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно», — заявил он.

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Происшествия , Красноярский Край
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