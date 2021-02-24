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Москва

Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
23 февраля в Абинском районе Краснодарского края капитан полиции Дмитрий Калита смело пришел на помощь тонущему в ледяной воде мужчине. Свидетели передали в правоохранительные органы информацию о мужчине, который на их глазах разделся, вышел на реку и провалился под лед в ледяную воду. Очевидцы трагедии указали участковому местоположение и снимали на видео процесс извлечения из-под слоя льда пострадавшего. К тому моменту течение отнесло мужчину под лед и участковому уполномоченному пришлось ломать его руками, чтобы добраться до терпящего бедствие.
В конечном итоге полицейский обнаружил утопавшего и вынес его на берег. Подоспевшие медики оказали мужчине всю возможную помощь, однако он умер по пути в больницу.
Происшествия , Видео , МВД
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