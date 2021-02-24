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Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
23 февраля в пригороде итальянского города Генуи произошел оползень на кладбище. В результате этого в море выкинуло порядка 200 гробов с захороненными. Рабочим на кладбище при этом удалось спастись от оползня.
На месте работают пожарные бригады, полицейские и сотрудники береговой охраны. Водолазы ведут операцию по извлечению гробов из воды, во избежание возможных потерь установлены барьеры.
Неподалеку от места происшествия в ожидании официального объявления собрались обеспокоенные граждане, чьи родственники были погребены на кладбище.
Специалистам предстоит выяснить точные причины произошедшего. По предварительным данным, обрушение могло быть вызвано эрозией почвы.
Происшествия , Видео
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