Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео 

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23 февраля в пригороде итальянского города Генуи произошел оползень на кладбище. В результате этого в море выкинуло порядка 200 гробов с захороненными. Рабочим на кладбище при этом удалось спастись от оползня.

На месте работают пожарные бригады, полицейские и сотрудники береговой охраны. Водолазы ведут операцию по извлечению гробов из воды, во избежание возможных потерь установлены барьеры.

Неподалеку от места происшествия в ожидании официального объявления собрались обеспокоенные граждане, чьи родственники были погребены на кладбище.

Специалистам предстоит выяснить точные причины произошедшего. По предварительным данным, обрушение могло быть вызвано эрозией почвы.