22 февраля в Киеве в Голосеевском районе на 58-летнюю женщину с крыши дома упал снег со льдом. Пострадавшая чудом осталась жива, но ее пришлось госпитализировать в срочном порядке. Все произошедшее попало на камеру наружного видеонаблюдения. Врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча. "Управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек. Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей — не парковать автомобили у таких лент. В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1 700 гривен", — уточнили в полиции Киева.
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
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