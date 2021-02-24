Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео 

Вадим Дроздов 12 минут назад
22 февраля в Киеве в Голосеевском районе на 58-летнюю женщину с крыши дома упал снег со льдом. Пострадавшая чудом осталась жива, но ее пришлось госпитализировать в срочном порядке. Все произошедшее попало на камеру наружного видеонаблюдения. Врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча. "Управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек. Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей — не парковать автомобили у таких лент. В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1 700 гривен", — уточнили в полиции Киева.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
00:58
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
Происшествия
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
02:21
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
Происшествия
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
00:57
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
Происшествия
Видео салюта в День защитника Отечества в Москве
01:50
Видео салюта в День защитника Отечества в Москве
Общество
Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете
02:16
Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете
Происшествия
Видео смертельного наезда на пешеходов в Улан-Удэ
00:08
Видео смертельного наезда на пешеходов в Улан-Удэ
Происшествия
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение