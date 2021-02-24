Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы 

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Вечером 23 февраля на юге Москвы произошло возгорание металлического ангара. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Административное здание, расположенное рядом с ангаром на Даниловской набережной в Москве, эвакуировали из-за пожара. Всего было выведено 25 человек. По последним данным, металлический ангар на набережной горел на площади 700 квадратных метров. Все причины произошедшего предстоит выяснить пожарным и сотрудникам Следственного комитета

Ранее 23 февраля сообщалось, что пожар начался на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области после произошедшего там взрыва. Из-за ЧП прекращен транзит газа через Казахстан.