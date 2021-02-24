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Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы 

Вадим Дроздов 25 минут назад
Вечером 23 февраля на юге Москвы произошло возгорание металлического ангара. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Административное здание, расположенное рядом с ангаром на Даниловской набережной в Москве, эвакуировали из-за пожара. Всего было выведено 25 человек. По последним данным, металлический ангар на набережной горел на площади 700 квадратных метров. Все причины произошедшего предстоит выяснить пожарным и сотрудникам Следственного комитета.
Ранее 23 февраля сообщалось, что пожар начался на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области после произошедшего там взрыва. Из-за ЧП прекращен транзит газа через Казахстан.
Происшествия , Видео , СКР
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