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Видео смертельного наезда на пешеходов в Улан-Удэ 

Вадим Дроздов 48 минут назад
23 февраля в Улан-Удэ на улице Революции 1905 года на одном из пешеходных переходов автомобиль марки "Лексус" на высокой скорости насмерть сбил двух 16-летних подростков и скрылся с места преступления. От полученных травм юноша и девушка скончались на месте. Все произошло примерно в 18:20 по местному времени.
Все происходящее было снято на камеру наружного видеонаблюдения.
"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание водителя", — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.
Позднее стало известно, что водитель бросил автомобиль за зданием и сбежал.
Происшествия , Видео
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