Видео смертельного наезда на пешеходов в Улан-Удэ 

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23 февраля в Улан-Удэ на улице Революции 1905 года на одном из пешеходных переходов автомобиль марки "Лексус" на высокой скорости насмерть сбил двух 16-летних подростков и скрылся с места преступления. От полученных травм юноша и девушка скончались на месте. Все произошло примерно в 18:20 по местному времени.

Все происходящее было снято на камеру наружного видеонаблюдения.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание водителя", — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.

Позднее стало известно, что водитель бросил автомобиль за зданием и сбежал.