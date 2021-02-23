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В Техасе при столкновении поезда с грузовиком прогремел взрыв 

РИА Новости 51 минуту назад
Взрыв прогремел в Техасе при столкновении поезда с грузовиком
Фото: CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Взрыв и мощный пожар произошли в округе Милам в Техасе после столкновения поезда с грузовиком, дома поблизости эвакуировали, пострадавших и жертв нет, сообщил в эфире местного телеканала KCENTV представитель офиса шерифа.
Столкновение произошло утром во вторник на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Камерон в 219 километрах от Хьюстона. По данным правоохранительных органов, столкнулся грузовой состав с бензином и другими химическими веществами и тягач с прицепом.
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Местные СМИ передают, что в результате инцидента загорелись три цистерны с топливом, место аварии окутано темным дымом.
Дома поблизости эвакуировали, жертв в результате аварии нет — водитель автомобиля и машинист поезда не пострадали. Тушение пожара продолжается, но, как отмечает телеканал, угрозы местному населению нет.
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