В Находке напали на жаловавшуюся на низкую зарплату врача

В Находке врач городской больницы Наталья Пежевская, которая вместе с коллегами раскрыла размер реальной зарплаты медиков, сообщила, что на ее имущество совершено вооруженное нападение.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля. Неизвестный расстрелял семейный автомобиль доктора Пежевской, — сообщил телеграм-канал Sota.

Наталья обратилась в правоохранительные органы, в ее видеообращении говорится: «Товарищ главный следователь Приморского края, если это не давление на меня, то скажите, что же это такое. Вы можете найти преступника, кто и зачем расстрелял машину моей семьи».

Наталья Пежевская с коллегами раскрыла, как происходит финансирование здравоохранения в Приморье.

Коллеги и Пежевская в декабре 2020 года сообщили, что у больнице не хватает медиков, у учреждения закрыты только 35% вакансий. Сами врачи считают, что виной всему — зарплата.

«Согласно "майским указам" врач должен получать около 95 тысяч рублей до вычета налога. В действительности мы получаем около 23 тысяч рублей», — говорила Пежевская, и после этого главврач больницы потребовала от нее объяснительную.

Информация о ситуации дошла до Следственного комитета. На нее отреагировал зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.