Часть кладбища в одном из пригородов Генуи , Камольи, сошла в море из-за оползня, сообщила служба пожарной охраны; по сообщению местных СМИ, в воду попали свыше 200 гробов с покойниками.

Перепад высоты между поверхностью воды и краем утеса, судя по фотографиям пожарных, можно оценить в пару десятков метров. Обрушение, как отмечается, могло быть вызвано эрозией почвы, которую в последние годы усугубили сильные приливные волны.

При оползне, передает газета la Stampa, удалось спастись группе рабочих, находившихся на кладбище. Помимо мест захоронений от смещения масс почвы пострадали две капеллы, передает РИА «Новости»

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня. На место прибыли пожарные, полиция и сотрудники береговой охраны. Они установили подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега, и приступили к их подъему на территорию кладбища.