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Гробы попали в воду с размытого приливами кладбища в Италии 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Часть кладбища в одном из пригородов Генуи, Камольи, сошла в море из-за оползня, сообщила служба пожарной охраны; по сообщению местных СМИ, в воду попали свыше 200 гробов с покойниками.
Перепад высоты между поверхностью воды и краем утеса, судя по фотографиям пожарных, можно оценить в пару десятков метров. Обрушение, как отмечается, могло быть вызвано эрозией почвы, которую в последние годы усугубили сильные приливные волны.
Россиянин огородил свой участок надгробиями с кладбища
При оползне, передает газета la Stampa, удалось спастись группе рабочих, находившихся на кладбище. Помимо мест захоронений от смещения масс почвы пострадали две капеллы, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня. На место прибыли пожарные, полиция и сотрудники береговой охраны. Они установили подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега, и приступили к их подъему на территорию кладбища.
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Происшествия , Видео , В мире , La Stampa , РИА Новости , Генуя , Италия
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